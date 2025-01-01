Пермская «Искра» требует от Deutsche Bank более 132 тысяч евро Дело рассматривается в краевом арбитраже Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское научно-производственное объединение (НПО) «Искра» добивается в судебном порядке выплаты крупной суммы денег от Deutsche Bank AG. Арбитражный суд Пермского края начал рассмотрение соответствующего иска. В сентябре «Искра» инициировала судебное разбирательство против немецкого банка, требуя возмещения 132,5 тыс. евро в рублёвом эквиваленте по курсу Центробанка на дату осуществления платежа.

Как сообщили представители «Искры» изданию «Коммерсантъ-Прикамье», причиной иска стала банковская гарантия, связанная с контрактом на поставку оборудования из Франции. Из-за введённых санкций поставка не состоялась, аванс не был возвращен. Теперь банк отказывается выполнять обязательства по гарантии.

Судебное заседание по делу назначено на 7 марта 2026 года. Суд также постановил привлечь к разбирательству французскую компанию SKF Magnetic Mechatronics, специализирующуюся на магнитных подшипниках, в качестве третьей стороны, не заявляющей самостоятельных требований.

ПАО «НПО «Искра» — крупное российское машиностроительное предприятие, основанное в 1955 году в Перми, ранее известное как КБМаш, занимавшееся разработкой ракетной техники.

Deutsche Bank AG — ведущий немецкий банк, основанный в 1870 году, признанный одним из крупнейших в мире. Он предлагает широкий спектр услуг, включая корпоративное и инвестиционное банковское обслуживание, частное банковское обслуживание и управление активами.

Компания SKF Magnetic Mechatronics (S2M) была создана в 1976 году, а в 2007-м вошла в группу SKF. Фирма производит магнитные подшипники и системы для высокоскоростных применений.

