Учёный Пермского политеха рассказал о лучшем времени для наблюдения кометы Леммон В следующий раз она пролетит рядом с Землёй через тысячелетие

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky

В эту субботу, 8 ноября, пермяки, как и жители всей страны, смогут увидеть редкую комету C/2025 A6 (Леммон). В этот день небесное тело достигнет пика своей яркости, что позволит наблюдать его без специального оборудования. Эксперт Пермского политеха в области астрономии Евгений Бурмистров рассказал, как обнаружить комету на небе и почему она считается главной кометой года.

По словам учёного, наблюдать комету Леммон смогут преимущественно жители северных территорий. В течение ноября она будет перемещаться по созвездиям Змееносца и Геркулеса.

Обнаружена комета была относительно недавно — 3 января 2025 года. Изначально ее классифицировали как астероид, но последующие наблюдения выявили характерную газовую оболочку и небольшой хвост, что подтвердило ее кометную природу. Через полтора месяца она получила официальное обозначение C/2025 A6 (Леммон).

«Это не новый объект, а динамически старая комета с очень продолжительным периодом обращения. Согласно расчетам, ее последнее сближение с Солнцем произошло около 1350 лет назад, в VII веке нашей эры. Интересно, что гравитационное воздействие Юпитера в апреле 2025 года немного изменило ее траекторию, снизив период обращения до примерно 1155 лет. Следующее поколение людей увидит её только в IV тысячелетии», — пояснил Евгений Бурмистров.

Учёный отмечает, что C/2025 A6 признана главной кометой года из-за своей необычайной яркости. Изначально предполагалось, что её блеск составит около 10-й звездной величины, что соответствует очень слабому свечению и делает объект невидимым без телескопа. Однако к концу октября комета достигла четвертой звездной величины, что позволяет видеть её как размытое пятно на темном небе, а с биноклем — во всей красе.

«8 ноября 2025 года комета C/2025 A6 (Леммон) достигнет ближайшей точки к Солнцу (перигелия), пройдя всего в 0,53 астрономической единицы (около 79 млн км) от него. В этот день ее звездная величина составит около 4,5-5, что сделает ее доступной для наблюдения большей части населения России», — добавил специалист.

Кроме того, у кометы есть эффектный хвост. На снимках, сделанных в середине октября, видно, как шлейф из газа и пыли простирается на несколько градусов по небу. При приближении к Солнцу он может стать еще более заметным, создавая впечатляющий образ «длиннохвостой странницы».

Вечером 8 ноября Леммон нужно искать после захода Солнца в западной части неба, в созвездии Змееносца, отметил учёный. Полнолуние не помешает наблюдениям, так как Луна будет находиться на противоположной стороне неба.

«Из-за небольшого углового удаления от Солнца комета будет с каждым днем приближаться к горизонту. После прохождения перигелия ее яркость быстро снизится, и она уйдет в сумеречную зону, поэтому 8 ноября — последняя возможность для жителей Северного полушария увидеть это явление», — подчеркнул Евгений Бурмистров.

