В пермском аэропорту задержали несколько рейсов Это связано с атакой беспилотников на российские регионы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Большое Савино 3 ноября зафиксированы задержки рейсов из Перми в Калининград и из Сочи в Пермь. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, задержки составляют от 3 до 5 часов. При этом один из рейсов, следовавший из Антальи, был отменен.

После корректировки расписания отправление рейсов N4 883 и EO 883 авиаперевозчиков Nordwind Airlines и «Икар» в Калининград перенесено на 00:25 4 ноября. Изначально вылет был назначен на 20:55 3 ноября. Таким образом, время задержки составит 3 часа 30 минут.

Прилёт рейса «Победы» (ДР 365) из Сочи ожидается с опозданием на 5 часов 25 минут — в 10:40 вместо запланированного времени 05:15. Вечерние рейсы из Сочи (EO 423 и N4 423) будут задержаны на 3 часа 30 минут, их прибытие ожидается в 23:25.

Рейс авиакомпании Ural Airlines (U6 1560) из Антальи прибудет с задержкой на 50 минут — в 12:10 вместо 11:20.

Единственным отмененным рейсом оказался рейс Ural Airlines (U6 1560), который должен был прибыть в Пермь из Антальи в 00:20.

Отметим, рейсы отменяли или задерживали не только в Перми, но и в других российских городах. По информации Минобороны России, в ночь на 3 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 64 беспилотных летательных аппарата. В частности, по 29 БПЛА были сбиты над Ростовской и Саратовской областями, четыре — над Волгоградской областью, по одному над Белгородской областью и Ставропольским краем.

