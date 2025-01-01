Госавтоинспекция Прикамья призывает водителей срочно поменять резину На дорогах образовался гололёд Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Перми отмечено падение температуры воздуха до отрицательных значений, что привело к образованию наледи на проезжей части. Госавтоинспекция Пермского края настоятельно рекомендует водителям, не сменившим летние шины на зимние, срочно это сделать и проявлять повышенную осторожность во время движения.

«Если вы еще «на лете», то по возможности откажитесь от поездок, особенно по загородным дорогам», — предупреждают представители ГИБДД.

В условиях отрицательных температур и вероятных осадков возрастает опасность дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим важно быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами, выбирать скоростной режим, соответствующий текущим погодным условиям.

