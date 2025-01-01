В Пермском крае 2 ноября сняли режим беспилотной опасности Поделиться Твитнуть

фото: завод "Машиностроитель"

В Пермском крае 2 ноября около 13:00 по местному времени сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщили пресс-службы МЧС и министерства территориальной безопасности региона в своих социальных сетях.

Введён режим был около 11:00 по местному времени. Все оперативные службы были оповещены и приведены в полную готовность. Жителей просили быть внимательными и не поддаваться панике. В ведомствах также напомнили номер телефона вызова экстренных служб — 112.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.