В Пермском крае 2 ноября ввели режим беспилотной опасности

В Пермском крае в воскресенье, 2 ноября, около 11 утра по местному времени, введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в своих социальных сетях.

В ведомстве попросили жителей региона быть внимательными и не поддаваться панике. Также горожанам напомнили, что вызвать экстренные службы можно по номеру 112.

Кроме этого, прикамцам рассказали, как вести себя при атаке беспилотников. Если вы находитесь в здании, нужно отойти от окон, укройтесь в помещении без них — например, в коридоре или ванной. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтами. Если в момент атаки вы оказались на улице, нужно сообщить о беспилотниках в 112, а самим спрятаться в укрытии — подойдут здания, подъезды, подземные переходы и паркинги.





Если недалеко от вас упал беспилотник, нельзя рядом пользоваться телефоном, подходить к обломкам.

