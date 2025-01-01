Два дождевых сада появятся в Серебрянском парке Перми Также в парке продолжаются работы по озеленению Поделиться Твитнуть

телеграм-канал Эдуарда Соснина

В Серебрянском парке (в долине реки Данилихи) появились новые объекты благоустройства. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так, сейчас там есть новая велопешеходная дорожка протяжённостью в 1,5 км. Также для пермяков открыли новые детскую площадку и спортивную зону. Уже работает и специальная зона для выгула питомцев. Продолжаются работы по озеленению. В частности, уже высажены ивы, берёзы, яблони и шиповники, а также декоративные кустарники.

Помимо этого, в парке создают два дождевых сада — это специальные участки, которые будут естественным образом фильтровать ливневую воду с помощью растений.

«Это место имеет особую историю — раньше здесь находился питомник советского «Горзеленстроя», созданный известным пермским озеленителем Валентином Миндовским. Поэтому особенно ценно, что мы не просто благоустраиваем территорию, но и продолжаем традиции озеленения», — отметил в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.

