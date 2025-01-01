Ещё в одном ТЦ Перми появился постамат МФЦ Поделиться Твитнуть

В Перми на первом этаже торгового центра «Спешилов» (ул. Спешилова, 114) установлен постамат МФЦ, с помощью которого жители могут получить готовые документы без необходимости посещения центра.

Для использования сервиса при обращении в МФЦ необходимо выбрать способ получения через постамат. После подготовки документов заявителю будет направлено SMS-сообщение с кодом доступа к ячейке.





Ранее такие устройства появились в МФЦ «Центральный-2» (ул. Куйбышева, 9) и ТРК «Планета». В текущем году постаматы установлены в ТЦ «Гипервиват», ТЦ «Садовый» и филиалах МФЦ «Мотовилихинский», «Свердловский», «Орджоникидзевский» и «Краснокамский». В следующем году планируется расширение сети — в регионе появятся ещё 11 подобных устройств.

