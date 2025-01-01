В Перми появилась остановка общественного транспорта «Улица Скалистая» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 ноября на автобусном маршруте №61 в Перми появилась новая остановка под названием «Улица Скалистая». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

На первом этапе остановка будет функционировать только для автобусов, следующих в сторону центра. Для движения в обратном направлении она начнёт работать после установки и настройки светофора, что необходимо для обеспечения безопасного перехода через дорогу.





В рамках обустройства остановочного пункта были построены посадочные площадки с заездными карманами в обоих направлениях, установлены павильоны, освещение и оборудован пешеходный переход. Новая остановка призвана улучшить транспортную доступность для жителей районов с малой плотностью застройки, расположенных между микрорайоном Ива и Восточным обходом.

