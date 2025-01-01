В Перми обнародована праздничная программа ко Дню народного единства В разных районах города пройдут концерты и другие мероприятия Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В День народного единства, 4 ноября, в Перми праздничные события развернутся на многочисленных площадках в разных частях города и начнутся уже 2 ноября, продолжившись до 5 ноября.

В Пермской краевой филармонии (ул. Куйбышева, 14) 3 ноября в 19:00 состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь!» (12+). В Доме молодежи (ул. Петропавловская, 185) в это же время пройдёт межнациональный концерт «В песне — жизнь моя!» (12+). В парке культуры и отдыха «Балатово» в 13:00 4 ноября выступит ансамбль «Ба-ба-ту».

5 ноября в Доме народного творчества «Губерния» (ул. Советской Армии, 4) в 19:00 пройдет музыкальный спектакль «Победа в единстве» (12+).

Библиотеки Перми подготовили разнообразные программы для жителей и гостей города. В библиотеке им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25) 5 ноября в 18:00 состоится литературно-музыкальная программа «Непокоренная Русь» (12+). В детской модельной библиотеке им. Воробьева (ул. Чернышевского, 5) 2 ноября в 14:00 пройдет интерактивная настольная игра «Вместе-дружная семья» по книге Алексея Олейникова (6+).

Районные центры также подготовили праздничные мероприятия. В центре досуга «Родина» (ул. Вильямса, 1) 4 ноября в 11:00 покажут художественные фильмы под названием «Кино, которое все ждут» (12+). А в клубе «Юбилейный» (ул. Мира, 1) в 15:00 того же дня пройдет праздничный концерт (12+).

С подробным списком мероприятий, посвященных Дню народного единства, можно ознакомиться по ссылке.

