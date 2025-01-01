Число официальных безработных в Пермском крае — 2,6 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К концу сентября 2025 года в государственных учреждениях службы занятости населения Пермского края стояло на учёте 3890 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 2599 имели статус безработного, в том числе 2307 человек получали пособие по безработице. Об этом сообщает Пермьстат.

В сентябре 2025 года статус безработного получили 776 человек. Размеры трудоустройства безработных были меньше на 358 человек, или на 24,7%, чем в сентябре 2024 года, и составили 1090 человек.

К концу сентября 2025 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в государственных учреждениях службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 13,6 человека.

Общая потребность в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения работодателями за сентябрь 2025 года, уменьшилась на 1516 единиц. На Пермь приходится 48,1% вакансий.

