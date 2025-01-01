Пермский «Молот» проиграл четвёртый выездной матч подряд Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Хоккеисты пермского клуба «Молот» не смогли одержать ни одной победы в своём турне по Сибири в рамках чемпионата ВХЛ. В заключительной игре в Барнауле 1 ноября они проиграли команде «Динамо-Алтай», занимающей одну из последних строчек в турнирной таблице. Итоговый счёт матча 4:1, а единственную шайбу в составе «Молота» забросил Павел Синявский.

Ранее пермская команда потерпела поражения в Норильске с таким же счётом 25 октября, в Красноярске 28 октября по буллитам 3:2 и в Новокузнецке 30 сентября, там хозяева обыграли гостей со счётом 5:1.

Пока пермский клуб занимает десятую позицию. но может опуститься ниже, пока не все матчи очередного тура ВХЛ завершены.

Следующий поединок «Молота» состоится 6 ноября в Перми, где он встретится с ХК «Тамбов».





