Учащиеся Пермского президентского кадетского училища принесли клятву

фото: минтербез Пермского края

В Пермском президентском кадетском училище войск национальной гвардии РФ состоялась торжественная церемония принесения Клятвы кадета: 120 ребят произнесли сегодня торжественные слова о готовности служить Родине и соблюдать традиции кадетства, сообщили в пресс-службе минтербеза региона.

На церемонии присутствовал и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, который обратился к кадетам с напутствием: «Училище бережно хранит славные традиции, а его главная гордость — это вы, воспитанники, которые дорожите идеалами служения Отечеству, верности и товарищества. Сегодня вы приняли на себя большую ответственность. Выбрать путь защитника в Год защитника Отечества — это символично и почётно. Пусть этот выбор всегда будет вашей гордостью, а учеба станет для вас дорогой чести, отваги и настоящей дружбы!».

В 1996 году было основано государственное общеобразовательное учреждение — Лицей милиции им. Героя России Ф. Кузьмина при ГУВД Пермской области.

В апреле 2013 года, по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, на базе лицея в рамках проекта «КаДетство» было создано Государственное автономное общеобразовательное учреждение «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина».

Корпус был открыт 1 сентября 2013 года.

В декабре 2019 года училище вошло в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

16 ноября 2023 года Пермскому президентскому кадетскому училищу им. Кузьмина было вручено знамя училища.

