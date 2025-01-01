Скончалась замдиректора Енапаевской школы в Прикамье Илзия Рахимова Поделиться Твитнуть

фото: ProCHAD

Не стало заместителя директора МКОУ «Енапаевская СОШ» Илзии Рахимовой, она скончалась 31 октября на 59 году жизни, сообщает информационный портал Октябрьского округа ProCHAD.

По информации портала, Илзия Рахимова окончила Казанский педагогический институт и начала свою трудовую деятельность в Енапаевской средней школе. В этом учебном заведении она работала учителем русского языка и литературы, а затем заняла должность заместителя директора. В сфере образования Илзия Давлятовна проработала 36 лет.

Портал отмечает, что за это время она зарекомендовала себя не только как талантливый педагог, но и как эффективный руководитель.

Коллектив школы и управление образования администрации Октябрьского муниципального округа выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с преждевременной кончиной Илзии Рахимовой.

