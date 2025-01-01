Пермский студент стал чемпионом мира по киокушин Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

С 23 по 27 октября в Лусаке, столице Замбии, прошел Первый Чемпионат мира по кенбукай карате. Участники из 19 стран собрались на этом престижном соревновании, которое собрало около 400 спортсменов. Российскую команду представляли трое каратистов, среди которых был Данил Пельц, студент 2 курса электротехнического факультета ПНИПУ. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг в дисциплине «кумитэ».

Кумитэ — это поединки, где спортсмены демонстрируют свои навыки в атаке и защите, скорость реакции и стратегическое мышление. В рамках турнира использовалась олимпийская система с выбыванием, где каждое поражение исключало спортсмена из дальнейшей борьбы. Поединки в четвертьфиналах длились две минуты, в полуфиналах — три, а при ничьей — дополнительные две минуты, но не более двух раундов.

Данил Пельц провёл четыре поединка против спортсменов из Туниса, Замбии, Зимбабве и Анголы. Во всех боях, кроме одного, он одержал досрочные победы.

Тренировал Данила один из ведущих тренеров сборной России, президент Федерации киокушин России Александр Алымов.

