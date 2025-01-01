На «пермском» участке трассы М-12 прошёл первый рейд по выявлению скрытых номеров Выявлено несколько нарушителей Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Автодор"

На участке трассы М-12 от Дюртюли до Ачита (проходит через Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область) специалисты Государственной компании «Автодор» совместно с сотрудниками регионального отделения ГИБДД вышли в первый рейд по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами с умышленно скрытыми государственными регистрационными знаками. Все собранные материалы будут переданы в суд. Об этом сообщили в ГК «Автодор».

Среди нарушителей оказался 52-летний водитель автомобиля «Лада Веста», который перед выездом на скоростной участок снял номера. За управление транспортным средством без государственных знаков на него был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. Водителю грозит штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок до трёх месяцев.

Двух других автовладельцев привлекли по более строгой статье — за повторное управление транспортным средством без номеров, что предусматривает лишение прав на срок от одного года до полутора лет. Ещё один водитель был наказан за установку подложных государственных знаков и должен оплатить штраф 2500 руб.

На участке трассы Дюртюли—Ачит действует система бесконтактной оплаты проезда «Свободный поток» и пункт взимания платы со шлагбаумом. Тарификация проезда разделена на три участка: Дюртюли—Бураево, Бураево—Октябрьский и Октябрьский—Ачит.

Автомобили без номеров или со скрытыми знаками не смогут проехать через барьерный пункт взимания платы, расположенный на 1372 км трассы. Эта мера помогает идентифицировать транспортные средства, которые проехали со скрытыми номерами на других участках дорог, контролируемых Государственной компанией. Для выявления нарушителей на скоростных трассах «Автодора» используется нейросеть. В настоящее время активно ведётся работа в этом направлении.

