Актёр Егор Бероев провел встречу со школьниками Прикамья

Поделиться Твитнуть

фото Российского общества «Знание» в ПФО

В Кондратовской средней школе «Патриот» прошла встреча с известным актером, режиссером и соучредителем фонда «Я есть!» Егором Бероевым. Это событие стало возможным благодаря тому, что клуб школы стал одним из лучших в стране по итогам проекта «Чтецкие программы». Цель проекта — популяризация чтения среди школьников и развитие их интереса к литературе.

Егор Бероев обсудил с ребятами чтение как современный культурный тренд и прочитал свое любимое произведение — «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Во время встречи актёр провел мастер-класс по выразительному чтению.

«Чтобы читать людям вслух, нужно сначала самому понять смысл произведения и его цель. Когда понимаешь смысл, пропадает искусственное «окрашивание» слов. Важно не просто читать с выражением, а передавать свое отношение к тексту», — поделился Бероев.

Проект «Чтецкие программы» реализуется Обществом «Знание». Среди спикеров проекта — Евгений Князев, Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Харатьян, Евгений Миронов и др. В феврале 2026 года пройдет обучение для кураторов литературных клубов в Центре знаний «Машук», где будет разработана стратегия развития проекта по всей стране.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.