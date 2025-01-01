ЦУР Пермского края разоблачил фейк об отравленных духах
В сети вновь появилась дезинформация о якобы отравленных пробниках парфюмерии. На распространение фейка обращает внимание Центр управления регионом Пермского края.
В сообщениях говорится о пробниках духов, которые якобы содержат ядовитые вещества и распространяются через почтовые ящики. Утверждается, что это «новогодняя акция», и что «несколько вдохов таких «духов» могут привести к летальному исходу».
В ЦУР Пермского края отметили, что этот ложный слух периодически распространяется в интернете с 2015 года. Подобные информационные вбросы создаются с целью вызвать панику среди населения.
Роспотребнадзор официально заявил, что не зарегистрировано ни одного случая отравления парфюмерией. Ведомство призвало граждан не поддаваться эмоциям и не распространять недостоверную информацию.
