В МЧС предупредили пермяков о гололедице 2 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 2 ноября в крае прогнозируется гололедица на дорогах. Это может привести к заторам и увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию. Необходимо учитывать состояние дорожного покрытия и видимость при движении.

Пешеходам также следует проявлять осторожность при передвижении и переходе проезжей части. Пешим участникам движения лучше выбирать обувь на рифлёной подошве, передвигаться не спеша, мелкими шагами, а также держать руки свободными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.