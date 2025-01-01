В Пермском крае полицейские изъяли более 15 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД совместно с коллегами из Краснокамска задержали двух местных жителей на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь. В ходе досмотра автомобиля «Порш Кайен» было обнаружено большое количество наркотических веществ.

Как пояснили в краевой полиции, в машине нашли 16 пакетов с амфетамином, мефедроном и кокаином общим весом более 15 кг. По предварительной информации, наркотики были привезены из Москвы для фасовки и распространения в Перми через закладки.

При обыске по месту жительства задержанных были найдены упаковки, следы преступной деятельности и наркотики для личного употребления. Им предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают выяснять, кто организовал наркошоп, к которому могут быть причастны задержанные.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.