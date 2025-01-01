Пермь сковали пробки в 8 баллов Отставание маршрутов общественного транспорта составляет 20 минут Поделиться Твитнуть

В субботу 1 ноября Пермь сковали пробки в восемь баллов. В связи с затруднением движения на дорогах города отставание общественного транспорта от расписания составляет более 20 минут. Об этом сообщил департамент транспорта администрации Перми.

На «Яндекс Картах» видно, что в центре города сильнее всего затруднено движение по ул. Попова, ул. Пушкина, пр. Комсомольскому, ул. Сибирской и ул. Ленина. Транспорт стоит у Центрального рынка, на ул. Куйбышева, ул. Чкалова и в м/р Разгуляй.

На Коммунальном мосту, по Камской ГЭС затруднено движение в сторону центра, на Чусовском мосту — из города. В Мотовилихинском районе — на б. Гагарина, ул. Юрша, ул. Уинской и в районе пл. Восстания. В Свердловском районе красным выделено движение на улицах Хлебозаводской, Героев Хасана, Куйбышева и Василия Васильева. В Индустриальном — на ул. Леонова, а также ш. Космонавтов в сторону Ипподрома. В Дзержинском районе наблюдаются проблемы на улицах Желябова и Локомотивной.

