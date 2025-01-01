В небе над Пермью горожане наблюдали падение метеорита Пролетающий объект заметили жители Закамска Поделиться Твитнуть

Фото: скриншот видео из ТГ-канала "Подслушано Закамск"

Жители Перми активно делятся в сети видеозаписью, запечатлевшей падение яркого объекта в ночном небе. Как впоследствии стало известно, это был болид.

Соответствующие кадры были размещены в телеграм-каналах «Подслушано Закамск» и «ЧП Пермь». Пользователи предположили, что это метеорит.

Судя по записи с камеры домофона дома №65 по ул. Адмирала Ушакова (м/р Новые Водники), событие произошло 31 октября в 22:43. Интересно, что мужчина, покидавший подъезд, настолько увлекся своим телефоном, что не заметил небесного явления.

Скриншот видео из ТГ-канала "ЧП Пермь"

Глава пермского астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук подтвердил, что заснятый объект — это яркий болид. Он считает, что падающим объектом была сгорающая в атмосфере частица кометы или метеорита. Полищук отметил высокую скорость объекта, способствующую быстрому сгоранию.

«С каким-то метеорным потоком сложно идентифицировать. Тем не менее каждые сутки, считается, что на Землю в общей совокупности выпадает до 100 тонн космического материала», — рассказал он.

Недавно, 27 октября, подобный болид был замечен над Москвой и Московской областью в 06:32. Тогда эксперты высказали мнение о вероятном низкоскоростном и рыхлом метеорите, который фрагментировался в процессе полёта. Также рассматривалась версия сгорания космического мусора.

