Почта России выплатит пермячке компенсацию за регулярную задержку пенсии

Фото: региональное управление Почты России

По решению Октябрьского районного суда Почта России должна выплатить пенсионерке 3 тыс. руб. за нарушенный срок доставки пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, прокурор подал иск в защиту прав местной жительницы. Основанием для обращения в судебные инстанции послужили систематические задержки в доставке пенсионных выплат со стороны Почты России. Получая пенсию, женщина регулярно сталкивалась с нарушением установленных сроков. Сбои в графике выплат создавали трудности и ограничивали её возможности в повседневной жизни.

Прокуратура, представляя интересы пенсионерки, потребовала возмещения морального ущерба в размере 5 тыс. руб. Рассмотрев дело, Октябрьский районный суд принял решение в пользу истца. Ответчика обязали выплатить пенсионерке компенсацию 3 тыс. руб.

Судебное решение ещё не вступило в законную силу.

