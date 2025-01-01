Доля федеральных застройщиков в Перми составила 18,9% В крае представлено 10 девелоперов из других регионов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь заняла вторую строчку в рейтинге городов, куда «заходят» федеральные застройщики и осваивают местный рынок. Об этом сообщают аналитики «Объектив.рф».

В данный момент в краевой столице представлено 53 девелопера, из которых 10 — это строительные компании из других регионов. Их доля составила 18,9% от общего числа застройщиков.





Доля девелоперов-«экспатов» с точки зрения рынка первичного жилья составляет 26,4%, а по объёму сделок ДДУ — 20,7%.





Самым привлекательным городом для федеральных игроков стал Екатеринбург, где сосредоточено 84 застройщика (из них 30 — «экспаты» с долей в 35,7%). Их доля в экспозиции рынка новостроек составила 47,7%, а по объёму сделок ДДУ — 50,4%.





Третью строчку занимает Новосибирск — доля «экспатов» в экспозиции рынка первичной недвижимости здесь составила 17,4%. А в Челябинске, например, нет федеральных застройщиков.





Аналитики заметили, что выход федеральных застройщиков даёт преимущества для всех. Покупатели получают разнообразие выбора и цен, а местные девелоперы вынуждены улучшать стандарты, чтобы остаться на рынке. Однако это также создаёт давление на локальных застройщиков и усиливает конкуренцию за новые участки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.