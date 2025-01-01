Пермский бизнесмен взыскивает убытки с бельгийской компании Сумма требований к международному депозитарию Euroclear превысила 7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск пермского предпринимателя Игоря Колесникова к международному депозитарию Euroclear о взыскании убытков. Инвестор требует с бельгийской компании более 7,3 млн руб. Первое заседание назначено на 13 ноября.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», бизнесмен приобрёл через банк, выполнявший роль брокера, более 14 тыс. акций Poly LN Equity, держателем которых является ответчик, после начала СВО операции с активами российских участников рынка были заблокированы. Истец был вынужден продать ценные бумаги с большим дисконтом.

В российских арбитражных судах, обращает внимание издание, зарегистрировано свыше 130 исков к структурам Euroclear, истцами выступают как крупные финансовые структуры и частные инвесторы. В принятых судебных актах указывается, что ответчик не согласен с требованиями, объясняя это исполнением решения Европейского союза, запретившего операции с ценными бумагами россиян. По мнению представителей компании, иски должны рассматриваться по нормам бельгийского права, по мнению арбитражных судов, споры с участием пострадавших от иностранных санкций лиц относятся к их исключительной компетенции.

