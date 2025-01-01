Прокуратура Прикамья нашла нарушения жилищных прав более 4,7 тысяч детей сирот Главе регионального минсоца внесли представление Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Пермском крае прокуратура обнаружила нарушения в работе регионального министерства труда и социального развития в сфере обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проведённая проверка показала, что из-за нехватки предоставляемых жилых помещений были нарушены права 4,7 тыс. сирот, при этом 1,5 тыс. из них ждут положенное по закону жилье более пяти лет. Недостаточно продуманы меры по решению проблемы жилищной задолженности, а объём выделяемых бюджетных средств явно не соответствует потребностям нуждающихся.

Прокуратура установила факты отсутствия должного контроля со стороны минсоца за эксплуатацией, сохранностью и состоянием жилья, предназначенного для сирот. Также были выявлены формальный подход к надзору за деятельностью опекунов, пропуск сроков оформления наследства сиротами и их включения в списки на получение жилья.

В связи с этим министру труда и социального развития Пермского края Павлу Фокину внесли представление. Он должен исправить выявленные нарушения. Процесс их устранения контролирует прокуратура.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.