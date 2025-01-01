Видео с двойником Дональда Трампа из Перми набрало миллионы просмотров Поделиться Твитнуть

скриншот с видео Евгения Сажина

В интернете стало вирусным видео с жительницей Перми, которая имеет поразительное сходство с президентом США Дональдом Трампом. К 1 ноября ролик набрал более 2 млн просмотров. Об этом пишет «Пятница».

На видео молодой человек подходит к пенсионерке на остановке общественного транспорта в Перми и спрашивает, знает ли женщина, что очень похожа на президента Трампа. «Ну, прямо!» — парирует пермячка. Но потом добавляет: «Разве что, такая же седая».

Пермяк Евгений Сажин, автор видео, сопроводил его подписью: «Шанс встретить Дональда Трампа в Перми мал, но никогда не равен нулю».

Пользователи соцсетей активно обсуждают сходство женщины с американским президентом, но отмечают при этом, что «Трамп похож на половину бабушек в мире».

Не обошлось и без множества шуток. Например, один из пользователей написал: «Я был уверен, что Трамп имеет русские корни». Другой заметил: «Штирлиц никогда не был так близок к провалу».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.