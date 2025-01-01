В Перми встретятся финалисты Чемпионата страны по программированию беспилотных летательных аппаратов В соревнованиях примут участие 20 человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На три дня — с 7 по 9 ноября — Пермь станет площадкой для финальных соревнований первого Чемпионата и Первенства страны по программированию беспилотных летательных аппаратов. Бороться за главный приз будут 20 программистов из 12 регионов России.

Отборочный этап чемпионата проходил с 6 по 12 октября и привлёк большое число участников — по данным Пермской краевой Федерации спортивного программирования, было зарегистрировано 94 человека из 27 субъектов РФ.

По итогам отборочного этапа в финал вышли 20 сильнейших спортсменов. Половина из них — юниоры 14-18 лет — выступят в Первенстве, ещё 10 программистов в возрасте от 18 лет встретятся в Чемпионате.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что на площадке технопарка Morion Digital участники финальных состязаний будут писать код для беспилотного летательного аппарата с использованием отечественного инженерного симулятора Geoscan. Главный приз чемпионата — 300 тыс. руб.

Президент краевой Федерации спортивного программирования Оскар Ягафаров отмечает рост интереса к программированию беспилотных летательных аппаратов как виду спорта. У многих финалистов Чемпионата и Первенства уже есть опыт участия в соревнованиях в смежных дисциплинах, в том числе в программировании промышленных роботов на соревнованиях «РобоКод».

«Это делает специалистов настоящими междисциплинарными «суперпрограммистами», владеющими различными прикладными областями», — подчеркнул Оскар Ягафаров.

Он добавил также, что участники мероприятия помимо соревновательной среды создают и образовательную, поскольку открыто обмениваются опытом прохождения трасс и деталями работы программного обеспечения.

Добавим, что проведение Чемпионата предусматривает деловую программу, участники которой обсудят подготовку кадров для отрасли БАС.

