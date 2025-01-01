В Перми волонтёры помогли отцу-одиночке сохранить ребёнка с инвалидностью У мальчика из Кукуштана диагностировали аутизм Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой Дедморозим

Отец-одиночка Александр из Кукуштана воспитывает шестилетнего сына, у которого особенности ментального развития. Столкнувшись с житейскими трудностями, мужчина начал злоупотреблять спиртным, из-за чего мог лишиться родительских прав. Однако, благодаря поддержке пермского фонда помощи тяжелобольным детям и ребятам-сиротам «Дедморозим», он нашел в себе силы бороться за сохранение своей семьи.

Переломным моментом в жизни Александра стал 2021 год: сначала умерла его мама от инфаркта, а затем, спустя полгода, от коронавируса скончалась жена. Мужчина остался один с маленьким ребёнком на руках. В 2023 году мальчику был поставлен диагноз — расстройство аутистического спектра.

«Раньше за сыном присматривали мама и бабушка. Я постоянно был на работе, уходил, когда он ещё спал, и возвращался, когда он уже спал. Ребёнок практически меня не знал, поэтому после смерти жены нам было сложно наладить контакт. Но теперь я чувствую его без слов: если принес кружку — значит, хочет чаю. Кажется, я знаю наизусть все эпизоды его любимого мультфильма про Лунтика», — рассказал мужчина.

В какой-то момент Александр столкнулся с финансовыми и бытовыми проблемами. Он признается, что даже спрашивал у продавцов в магазине, как варить макароны, так как редко готовил, а сегодня он уже сам умеет варить борщ.

Сейчас мальчику шесть лет. Он очень подвижный, но почти не говорит. Пытаясь окружить сына заботой, Александр начал искать утешение в алкоголе, и об этом узнали в органах соцопеки. Так в его жизни появилась Служба сохранения детей-инвалидов в семьях.

Александру предложили пройти вместе с ребёнком курс медицинской реабилитации, а команда «Дедморозим» помогла оформить документы и организовать поездки. Специалисты оказали содействие в прохождении осмотра у психиатра, который назначил лечение для коррекции поведения ребёнка. Также они помогли устроить сына в детский сад.

По словам координатора помощи семьям Службы сохранения Оксаны Евнушановой, Александру предлагали отказаться от сына, но он не допускает даже мысли о разлуке, не представляет своей жизни без него, делает всё возможное, несмотря на сложности и общественное осуждение.

