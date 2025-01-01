За год интерес к долгосрочной аренде квартир в Перми вырос на 18% Предложение жилья увеличилось на 44% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики платформы «Авито Недвижимость» подвели итоги III квартала 2025 года на рынке долгосрочной аренды жилья в России и выяснили, что предложение квартир увеличилось на 27% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

В Перми в III квартале выбор жилья для аренды вырос ещё больше — на 44%. В частности, количество однокомнатных квартир увеличилось на 39%, двухкомнатных — на 45%, трёхкомнатных — на 44%, а студий — на 62%. Лидерами по росту предложения стали Липецк (84%), Ставрополь (63%) и Тула (60%).





Во II квартале в краевой столице количество доступных квартир для долгосрочной аренды увеличилось на 7%, а в России в целом — на 8%. Например, в Калининграде и Сочи предложение выросло на 46% и 28% соответственно. Это связано с окончанием туристического сезона и переходом квартир из краткосрочной аренды в долгосрочную.





Спрос на долгосрочную аренду в Перми за год вырос на 18%. Среди городов с высоким интересом также оказались Владивосток (33%), Барнаул (28%), а также Томск, Ижевск и Красноярск (по 19% в каждом из них).





Отметим, средняя цена аренды квартиры в Перми в III квартале составила 30 тыс. руб., в то время как по России этот показатель достиг 35 тыс. руб. в месяц. Наибольшее снижение цен за год наблюдается в Москве (21%), Челябинске (14%) и Сочи (12%).





Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев отметил, что сезонные колебания на рынке долгосрочной аренды жилья стали менее выраженными. Обычно интерес арендаторов и цены поднимались к концу лета и затем постепенно снижались, в прошлом году высокие ипотечные ставки привели к резкому спросу, что сократило предложение и увеличило цены. В этом году ситуация более стабильная: несмотря на рост спроса, предложение продолжает увеличиваться, а цены остаются на уровне прошлого года.

