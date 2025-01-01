В октябре власти Перми избавились от 1,3 тысячи незаконных рисунков Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский линейный отдел МВД России на транспорте

В октябре 2025 года специалисты Городской административно-технической инспекции выявили 1410 незаконных граффити, из которых 1357 были оперативно устранены. Наибольшее количество граффити было обнаружено в Мотовилихинском районе — 267 штук, из которых ликвидировано 234. В Свердловском районе выявлено 218 рисунков, из которых устранено 158.

Индустриальный и Дзержинский районы тоже оказались несвободны от незаконных изображений. В Индустриальном районе обнаружено 154 граффити, из которых 151 было удалено. В Дзержинском районе выявлено 154 незаконных рисунка, из них 122 были устранены.

В Кировском районе нашли 148 незаконных изображений, из которых 125 были ликвидированы. В Ленинском районе выявлено 132 граффити, устранено было 139 (включая обнаруженные в сентябре).

Большинство незаконных рисунков были найдены и удалены с фасадов зданий, трансформаторных будок, сетевых опор, заборов и гаражей.

С начала года в Перми было выявлено около 15,5 тыс. незаконных графических изображений, из которых уже устранено свыше 13,8 тыс.

Власти напомнили, что за незаконное нанесение рисунков предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб. За несвоевременное устранение незаконных изображений также предусмотрены штрафы.

