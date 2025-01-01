В День народного единства жители Пермского края смогут звонить на горячую линию «122» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, Министерство информационного развития и связи Пермского края информирует о режиме работы службы «122». В период праздничных и выходных дней, 2, 3 и 4 ноября, служба будет функционировать по изменённому графику.

Все обращения, поступившие в этот период, будут обработаны с 5 ноября в стандартном режиме. Звонки на номер «122» остаются бесплатными для всех абонентов России.

Экстренные службы продолжат принимать звонки от жителей региона. По другим вопросам будет предоставляться информация автоинформатором.

В праздничные и выходные дни можно вызвать скорую медицинскую помощь круглосуточно, а также врача на дом с 08:00 до 23:00. Также доступны горячая линия по обезболиванию и служба скорой социальной помощи.

Горячую линию «122» запустили в марте 2020 года на базе Пермского краевого МФЦ и Пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. С начала года на линию поступило более 389 тыс. звонков.

На горячей линии «122» принимаются обращения по следующим направлениям: военная служба по контракту (цифра «1»), вопросы частичной мобилизации (цифра «2»), здравоохранение (цифра «3»), социальное обеспечение (цифра «4»), Общероссийский народный фронт (цифра «5»), помощь лицам, прибывшим с территорий ДНР и ЛНР (цифра «6»).

