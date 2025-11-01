Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Два проекта пермского дизайн-бюро претендуют на крупнейшую профессиональную премию В шорт-лист Dprofile Award 2025 вошли подарочное издание и краудфандинговая компания «Бюро 313» Поделиться Твитнуть

Пермская междисциплинарная студия дизайна «Бюро 313», специализирующаяся на проектах в сфере культуры и городского развития, стала финалистом сразу в двух номинациях российской премии в области дизайна Dprofile Award 2025.

В номинацию «Графика» вошёл издательский проект «Прислонись» (6+) — первый в России палеонтологический «глянец», созданный в коллаборации с Пермским краеведческим музеем. Проект сочетает современный дизайн, научную достоверность и художественную подачу материала о трогонтериевом слоне, превращая сложное музейное знание в увлекательное визуальное повествование, доступное широкой аудитории.

Надежда Чернышёва, креативный директор «Бюро 313»:

— Для нас издательские проекты — это инструмент, позволяющий дать городу голос и взглянуть на привычное через новую оптику. Глубокое исследование, редакторская работа и стильный дизайн позволяют изучать историю страны и всей планеты, превращая сложное знание в увлекательные современные форматы. Мы создаем мосты между академическим знанием и широкой аудиторией, делая науку и культуру доступными без потери глубины и содержания.

В номинации «Маркетинг» присутствует краудфандинговая кампания по сбору средств на издание книги «Александр Жунёв. Книга о нехудожнике» (12+). Проект реализуется совместно с Институтом исследования стрит-арта (Санкт-Петербург) и представляет собой комплексную работу по продвижению издания о пермском художнике-нонконформисте через цифровые коммуникации, визуальный сторителлинг и вовлечение сообщества.

Dprofile Award — одна из наиболее заметных премий в области дизайна и визуальных коммуникаций в России. В жюри премии входят признанные эксперты индустрии, включая представителей «Сбера», «Т-Банка», «Яндексa», «Самоката» и ведущих дизайн-студий.

Премия вручается по 13 номинациям, в каждой представлены 15 лучших работ, созданных в России в текущем году.

Церемония награждения состоится в Москве 15 ноября и станет частью большого фестиваля с обширной деловой и развлекательной программами, в которых примут участие звёздные лидеры индустрии дизайна.

