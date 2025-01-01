В Куединском округе Прикамья начнут платить за вербовку бойцов для СВО Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

Дума Куединского муниципального округа утвердила программу единовременных выплат для граждан, которые способствуют заключению контрактов на службу в Вооруженных силах РФ для участия в СВО.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», размер каждой выплаты составит 200 тыс. руб. Средства на эти выплаты будут выделены из резервного фонда администрации округа.

При этом подчёркивается, что деньги будут платиться только за привлечение граждан из других регионов России, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Решение вступит в силу с момента его обнародования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.