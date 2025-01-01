Октябрь в Прикамье выдался необычайно солнечным и сухим Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Октябрь 2025 года в Пермском крае выдался особенно сухим, с дефицитом осадков и большим количеством солнечных дней. На многих метеостанциях выпало всего лишь 20-30% от среднего уровня, особенно в первой половине месяца, когда осадков практически не наблюдалось. Малооблачная погода установилась с 6 по 10 октября и с 22 по 26 октября, что является нетипичным для этого времени года. Об этом сообщили в ГУС-центре ПГНИУ.

Погодные условия октября 2025-го были схожи с предыдущим годом, но месяц оказался на 1,5 градуса теплее. Последние пять дней октября отметились значительным потеплением, когда температура воздуха поднималась на 6-8 градусов выше нормы.

Средняя температура в октябре по Пермскому краю варьировалась от +2° в Бисере до +6,1° в Чайковском, в Перми — +4,7°, что на 1,5 градуса превышало норму. На севере температура была выше на 2 градуса, а на юго-востоке — на 1 градус. По средней температуре октябрь в Перми занял лишь шестое место в XXI веке, уступая более теплым годам, таким как 2003, 2008, 2011-2012 и 2022. В 2019 году температура была на том же уровне, что и в текущем году. Значительных волн тепла, кроме последних дней месяца, и сильных похолоданий в октябре 2025 года не наблюдалось.

Температурный минимум октября в Перми достиг -3,2°, что является одним из самых высоких показателей в истории. Этот минимум оказался почти на 4 градуса выше аномально низкого значения сентября (-7,1°), что впервые в истории наблюдений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.