Жители Перми с начала года устроили более 4 тысяч засоров в городской канализации Поделиться Твитнуть

Каск сообщили в «Новогор-Прикамье», диспетчерская служба компании ежедневно получает несколько обращений от горожан о засорах на канализационных сетях Перми. Более половины всех инцидентов связаны с небольшими трубопроводами диаметром 15—25 см, которые находятся рядом с жилыми домами. Однако иногда засоряются и крупные магистрали диаметром от полуметра и более. Всего с начала текущего года в Перми было устранено более 4 тыс. засоров на городских коммуникациях.

Свердловский район стал рекордсменом по количеству нарушений работы канализации в этом году — там с начала года было устранено более 1 тыс. засоров. В Кировском районе произошло чуть меньше инцидентов.

Совместно с подрядчиками сотрудники «Новогора» промыли с помощью специальной техники свыше 280 км канализационных труб различного диаметра. Эти промывки позволяют удалять засоры и отложения, которые возникают на стенках труб в процессе эксплуатации, обеспечивая тем самым их проходимость.

В «Новогоре» подчёркивают: соблюдение элементарных правил утилизации отходов может предотвратить серьёзные проблемы на сетях.

Чаще всего причиной засоров становятся бытовые отходы, которые горожане сбрасывают в унитаз. В числе предметов, засоряющих городскую канализацию, — салфетки, подгузники, втулки от рулонов бумаги, зубочистки, ватные диски, наполнитель для кошачьего лотка, остатки пищи и строительные смеси. Особенно опасны для канализации волокнистые материалы, такие как влажные синтетические салфетки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.