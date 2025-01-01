Суд обязал двух жителей Перми выплатить 1 млн рублей за хищение электроэнергии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Энергетики Пермского филиала компании «Россети Урал» через суд добились взыскания ущерба за два случая незаконного потребления электроэнергии.

Оба нарушения были обнаружены в ходе плановых проверок в частном секторе м/р Голованово и Ширяиха в Перми. Злоумышленники самовольно подключили свои дома к электрической сети. Ущерб от этих действий составил около 400 тыс. руб. в первом случае и 600 тыс. руб. во втором.

Суд признал законность требований электросетевой компании и постановил взыскать с нарушителей всю сумму ущерба. Кроме того, суд обязал их выплатить проценты за пользование чужими средствами и возместить судебные издержки.

В филиале компании «Россети Урал» напомнили, что несанкционированное потребление не только наносит ущерб энергокомпании, но и снижает надежность и качество электроснабжения для добросовестных потребителей, вызывает перепады напряжения, порчу электроприборов и даже пожары.

«Если вы стали свидетелем незаконного подключения к электросетям или хищения электроэнергии, вы можете сообщить об этом по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220. Для звонков с мобильных устройств доступен короткий номер 220. Анонимность гарантируется», — говорится в распространённом призыве энергетиков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.