Ушла из жизни фельдшер Пермской скорой помощи Альвина Пирогова

фото предоставлено Пермской станцией скорой помощи

На Пермской станции скорой медицинской помощи сообщили о смерти ветерана медицинской службы Альвины Пироговой. Более 40 лет она посвятила работе на Индустриальной подстанции Перми.

Альвина Пирогова родилась 30 ноября 1948 года и окончила Омское медицинское училище в 1969 году. На станцию скорой помощи Перми пришла в 1975 году, начав карьеру в выездной бригаде. Впоследствии долгие годы работала старшим фельдшером и вышла на пенсию в 2017 году.

Коллеги вспоминают Альвину Ивановну как высококвалифицированного, ответственного и добросовестного специалиста. Ее заслуги были отмечены благодарственными письмами от руководства станции скорой помощи и краевого минздрава. Альвина Ивановна пользовалась большим уважением и авторитетом среди коллег.

Пермская станция скорой медицинской помощи выражает соболезнования родным и близким Альвины Ивановны. Прощание состоится 1 ноября с 14:00 в зале прощания по ул. Грачева, 12к.

