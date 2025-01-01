Пермяка Константина Гусева наградили в Совете Федерации за проявленное мужество Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Кадет 8 класса Константин Гусев получил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Он помог сотруднику полиции задержать правонарушителя. Об этом пишет телеграм-канал парламента Прикамья.

Всего в этот день награды вручили 19 детям. Они были отмечены за смелые поступки: спасение детей из воды и огня, защиту граждан от хулиганов или агрессивных животных, а также помощь пассажирам, пострадавшим в железнодорожной аварии. В церемонии награждения приняли участие сенаторы от разных регионов. Константин Гусев получил поздравления от Вячеслава Григорьева.

Известно, что отец Константина Гусева — военный, а старший брат учится в Академии РВСН им. Петра Великого. И сам Константин намерен стать офицером.

«Я уверен, что из него получится настоящий офицер и достойный гражданин! Спасибо родителям за такого сына!» — поделился впечатлениями о встрече с юным героем сенатор от Пермского края Вячеслав Григорьев.

