Из-за аварии более 60 домов в Индустриальном районе Перми остались без воды

В «Новогор-Прикамье» сообщили об аварийной ситуации, обусловленной утечкой воды из водопроводного колодца, расположенного по ул. Беляева, 20. В связи с данным инцидентом 1 ноября с 10:10 временно прекращена подача водоснабжения шести десятках жилых домов и соцучреждениях, включая детские сады.

Так, на ул. Беляева без воды остались дома №19, 20, 22, 20а, 22а, 24, 24а, 26, 28, 29, 30, 31а, 32, 34, 34а, 36, 36а.

По ул. Качалова — дома № 45, 43, 42, 44, 47, 32, 34, 35, 36, 37, 51.

По ул. Нефтяников — № 27, 21а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 16, 20, 22, 22а (детский сад), 26, 24, 24а, 28, 30, 32, 34, 34а, 36 (детский сад), 36а (детский сад), 38а, 42, 33, 31, 29, 25, 23, 21.

Также без воды остались дома по ул. Леонова, 37, 25, ул. Мира, 63, 61а, ул. Одоевского, 36, 38.

Восстановление нормального функционирования системы водоснабжения будет осуществляться силами ООО «Новогор-Прикамье». Для получения информации о времени отключения водоснабжения и подачи заявки на подвоз воды жителей просят обращаться по тел. 2-100-680.

