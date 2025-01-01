Из-за ремонта контактной сети до 4 ноября в Перми меняется расписание движения трамваев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 по 4 ноября на трамвайных маршрутах № 4, 5, 6, 7, 8 и 11 будет изменено время отправления в утренние и вечерние часы. Эти изменения связаны с заменой контактного провода на ул. Дзержинского, что является частью ремонтных работ на трамвайной линии. Об этом сообщили в администрации Перми.

Власти уточнили, что ремонтные работы будут проводиться в ночное время в праздничные дни, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Также будет скорректировано расписание на автобусных маршрутах № 12, 20 и 51. С 1 ноября на маршруте № 51 увеличится количество рейсов в течение дня как по будням, так и по выходным. На маршруте № 20 также будут внесены изменения в расписание отправлений в выходные дни. Кроме того, на автобусном маршруте № 12, на основании обращений жителей, будут скорректированы несколько рейсов в течение дня, начиная с 5 ноября. Пассажирам рекомендуется быть внимательными и следить за обновленным расписанием.

