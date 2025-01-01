В Перми гендиректор организации пойдёт под суд за сокрытие от налоговой 54 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации Перми. Обвиняемый подозревается в сокрытии денежных средств организации, предназначенных для уплаты налогов в бюджет, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, с марта 2024 года по февраль 2025 года генеральный директор, зная о задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, использовал денежные средства компании в размере более 54 млн руб. по своему усмотрению. Эти средства должны были быть направлены на погашение задолженности перед бюджетом. В ходе расследования суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 49 млн руб.

На данный момент следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

