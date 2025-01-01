Опубликован график работы соцучреждений Прикамья в ноябрьские праздники Поделиться Твитнуть

В преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, жители Пермского края столкнутся с изменением графика работы ряда социальных учреждений.

Так, режим работы поликлиник будет изменен следующим образом: 2, 3 и 4 ноября поликлиники будут закрыты, что предполагает приостановление плановой амбулаторной помощи. В то же время служба неотложной медицинской помощи будет функционировать ежедневно с 8:00 до 24:00, обеспечивая экстренную медицинскую помощь населению. Стационары и скорая помощь работают в обычном режиме, для дежурных служб предусмотрены усиленные бригады. Диспансеризация и вакцинация в дни работы поликлиник продолжится.

В целях поддержания бесперебойной связи и доставки корреспонденции почтовые отделения в Пермском крае 1 и 2 ноября будут работать в штатном режиме, 3 ноября рабочий день будет сокращён на один час, а 4 ноября почтовые отделения будут закрыты в связи с праздником.

Для регистрации актов гражданского состояния в период праздничных дней будет установлен следующий график работы:

— 1 ноября все отделы ЗАГС будут функционировать в стандартном режиме с 9:00 до 17:00;

— 3 ноября будет открыт Свердловский отдел ЗАГС, который будет работать с 9:00 до 17:00;

— 2 и 4 ноября все отделы ЗАГС будут закрыты.

2, 3 и 4 ноября МФЦ будут закрыты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.