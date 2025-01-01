Прибыль Пермской приборостроительной компании сократилась на 1,1 млрд рублей При этом выручка ПНППК увеличилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) опубликовала финансовую отчетность. Согласно данным, размещенным на сервере раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», чистая прибыль компании за три квартала текущего года составила 1,542 млрд руб., что в 1,7 раза меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (2,667 млрд руб.). Выручка ПНППК увеличилась с 13,036 до 14,182 млрд руб., однако прибыль от продаж снизилась с 3,376 до 2,9 млрд руб.

ПНППК специализируется на производстве датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых систем для летательных аппаратов и навигационных систем для Военно-морского флота и гражданских судов. Кроме того, компания занимается изготовлением волоконно-оптических компонентов. В прошлом году ПНППК вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

фото из отчётной документации

