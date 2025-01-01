В Очёрском округе Пермского края простятся с двумя погибшими на СВО Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Очёрского муниципального округа

В Пермском крае 1 ноября состоится церемония прощания с двумя участниками специальной военной операции, которые погибли в зоне боевых действий. Это капитан Роман Власов и младший сержант Игорь Лекомцев.

Роман Власов родился 10 июля 1978 года в Германии, где служил его отец. После возвращения семьи в Россию, Роман окончил школу в п. Павловский и поступил в Санкт-Петербургское высшее военное инженерное училище связи. После службы по контракту работал в Очёрском районе, сначала в вневедомственной охране, затем инженером.

В феврале 2024 года Роман Власов вновь пошёл на военную службу, чтобы участвовать в специальной военной операции. Служил в звании капитана и занимал должность командира взвода — старшего батарейного офицера. Погиб 30 мая 2025 года.

Игорь Лекомцев родился 1 марта 1984 года в Удмуртии. В возрасте одного года он вместе с семьей переехал в с. Дворец Очёрского района. После окончания сельской школы поступил в Верещагинский техникум на специальность помощника машиниста.

На СВО служил на передовой, в звании младшего сержанта, занимая должность командира отделения — командира боевой машины. Его жизнь оборвалась 14 ноября 2024 года.

Церемония прощания с Романом Власовым пройдет 1 ноября в 11:00 в Павловском доме культуры. Игоря Лекомцева будут провожать после 14:00 в клубе с. Дворец.

Администрация Очерского муниципального округа выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.

