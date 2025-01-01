Прикамский мясоперерабатывающий завод «Телец» сменил владельцев Их имена пока не разглашаются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец»» в Кунгуре перешло к новым владельцам. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники в агропромышленном секторе.

С 2014 года предприятие находилось в собственности бизнесменов Сергея Брызгалова и Александра Репина. Имена новых владельцев пока не разглашаются, однако, по данным издания, они будут действовать в интересах АО «Агро-Альянс», которое приобрело Пермский свинокомплекс в 2024 году. Завод будет расширен для увеличения производственных мощностей свинокомплекса.

ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец»» основано в 2006 году на базе одноименного колбасного цеха и занимается переработкой и консервированием мясной продукции. ООО «Телец-Агро» (бывшее ФГУП «Агрокомплекс «Кунгурский»») было учреждено в 2012 году и специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота и свиней, а также на выращивании зерновых культур. «Телец» производит более 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов, которые реализуются через продуктовые сети и собственный фирменный магазин. За 2024 год выручка ООО «Телец-Агро» составила 436 млн руб., чистая прибыль — 67 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.