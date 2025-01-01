В преддверии Дня народного единства в Перми выросли продажи атрибутики с народными мотивами Всплеск потребительского интереса к такой продукции отмечен во многих регионах ПФО Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Аналитики платформы «Авито» зафиксировали увеличение спроса в субъектах Приволжского федерального округа на предметы, представляющие народное творчество и декоративно-прикладное искусство — от расшитых сорочек до фарфоровых изделий и гжельской керамики. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании.

Наиболее значительный подъём продаж атрибутики с народными мотивами зарегистрирован в Перми и Нижнем Новгороде. В обоих городах реализация традиционных мужских вышиванок подскочила вдвое по сравнению с прошлогодними показателями. Средняя цена составила 2430 и 1940 руб. соответственно. Эти товары приобретаются не только для торжественных мероприятий, но и как способ выразить почтение к народным промыслам.

В Перми также зафиксировано двукратное увеличение продаж посуды в стиле гжель, средняя стоимость которой составила 1595 руб. Традиционная бело-синяя роспись вновь пользуется популярностью как элемент декора и символ русского домашнего очага.

В Казани динамика менее выражена, но всё же ощутима, отмечается в исследовании. Так, продажи изделий гжель в столице Татарстана возросли на 33%, а средняя цена составила 718 руб.

В Самаре также наблюдается возрастающий интерес к гжели: продажи посуды и кухонной утвари в этом стиле увеличились на 14%, при средней цене 1187 руб. Помимо этого, на 5% выросли продажи коллекционных российских монет по сравнению с предыдущим годом, средняя их цена составила 15 687 руб.

Согласно информации, предоставленной "Авито", в преддверии праздничной даты жители Приволжья демонстрируют повышенный интерес к символам, отражающим национальный колорит и культурное наследие, делая подобные приобретения частью празднования.

