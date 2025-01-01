Реставрацию Пермской синагоги оценили в 65 млн рублей Внешний вид объекта планируется привести к состоянию на середину 20 века Поделиться Твитнуть

Стоимость работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения — памятника «Синагога» (ул. Екатерининская, 116 в Перми) оценили в 65,1 млн руб. Сводный сметный расчёт был подготовлен в рамках проекта сохранения здания компанией АО «Эрон».

В октябре по итогам Государственной историко-культурной экспертизы был выдан акт с положительным заключением на проведение работ. Заказчиком проектной документации является религиозная организация «Иудейское религиозное общество» Перми.

По итогам обследования объекта общее техническое состояние было признано ограниченно-работоспособным, состояние конструкций перекрытия подвала — аварийным. Проектом предусмотрены работы по реставрации фасадов, замене элементов стропильной системы и кровли, ремонту внутренних помещений, частичной замене инженерных сетей и благоустройству территории.

«С учётом изменений объекта за время его эксплуатации, настоящим проектом принято решение привести его вид к состоянию на середину 20 века. Восстановление первоначальной планировки в рамках данного проекта не предусмотрено. Проектом предусмотрена частичная перепланировка подвала и первого этажа, в рамках приспособления объекта под современное использование, а именно обеспечение мероприятий по доступу маломобильных групп населения и обеспечение пожарной безопасности при эвакуации», — отмечается в документе.

Здание представляет единственный в регионе образец иудаистского храма начала 20 века. Выполнено в стиле архитектурной эклектики с использованием элементов классицизма, модерна и новых строительных конструкций. Каменное двухэтажное здание с подвалом было построено на месте молельного деревянного дома.

