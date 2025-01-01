Количество фотостудий в Перми выросло на 4% В среднем в городах-миллионерах показатель увеличился на 6% Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky

В Перми количество фотостудий за год выросло на 4%, достигнув в сентябре 57 точек. Всего в городах-миллионерах их количество за год выросло на 6%, до 1,9 тыс. Об этом сообщает сервис «Бизнес-секреты».

Наибольший прирост был отмечен в Воронеже (+29, до 49 фотостудий) и Нижнем Новгороде (+20%, до 91). Снижение наблюдалось в шести городах, сильнее всего в Красноярске (-16%, до 57) и Ростове-на-Дону (-14%, до 60). Никаких изменений не претерпел рынок Омска (81) и Самары (67).

Больше всего фотостудий в сентябре среди российских мегаполисов насчитывалось в Москве — 582 (+19%) и Санкт-Петербурге — 233 (+7%), меньше всего — в Волгограде (40 фотостудий, -2%) и Воронеже.

Аналитики отметили моду на ностальгию, интерес к аналоговой фотографии и профессиональной съёмке в России. С августа 2024-го по август 2025 года объём услуг фотоателье вырос на 28,2% — с 3,1 до 3,9 млрд руб. По данным «Яндекс Вордстата», запрос «фотосессия» вырос в 2021 году до 12,3 млн запросов, а затем стабилизировался к 2024 году на отметке около 10,6 млн. Запрос «печать фото» за семь лет вырос с 1,2 до 1,5 млн в год, запрос «фотобудка» за два года вырос на 75%. Кроме того, «Профи.ру» зафиксировал рост спроса на фототуры на 300% за год.

В то же время, количество фотоцентров, которые предлагают услуги печати, проявки плёнки, восстановления и оцифровки фотоснимков, стало меньше. В Перми их количество снизилось до 135, что ниже на 4%, чем годом ранее. Общее количество фотоцентров в городах-миллионерах составило 4,4 тыс. (-2%).

Сильнее всего показатель снизился в Нижнем Новгороде (-9%, до 166) и Воронеже (-6%, до 122), в трёх городах наблюдался рост, самый ощутимый в Краснодаре (+9%, до 237) и Новосибирске (+8%, до 291), в Самаре также без изменений (196). Больше фотоцентров в Санкт-Петербурге (601) и Новосибирске, меньше всего — в Москве (один, -4%) и Воронеже.

