График работы пермских поликлиник в праздничные дни изменится Стационары будут работать круглосуточно

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения Пермского края сообщило о временных изменениях в графике работы медицинских учреждений в ноябрьские праздники. На это обратил внимание «Рифей».

Поскольку суббота 1 ноября — рабочий день, все поликлиники в этот день будут вести приём, в выходные 2, 3 и 4 ноября они будут закрыты для посещений. При этом жители смогут вызвать службу неотложной медицинской помощи с 8 до 24 часов.

Стационары в регионе будут работать все эти дни в круглосуточном режиме, с выходом усиленных бригад. Также будет усилен контроль деятельности службы скорой медицинской помощи, травмпунктов и дежурных служб, оказание экстренной помощи населению не будет прерываться.

Изменится и работа стоматологических клиник. ГБУЗ ПК «ККСП», ГСП, ГСП № 2 и ГСП № 3 в Перми будут работать на протяжении всех праздников, ГСП № 5 на ул. Елькина, 1 — 3 и 4 ноября, на ул. Чкалова, 52 — 2 ноября, СП № 4 — 2 и 3 ноября, ГБУЗ ПК «Пермская ЦРБ» — 3 ноября.

По всем вопросам о времени работы учреждений в ведомстве рекомендуют обратиться по номерам телефонов поликлиник по месту жительства или интересующих стационарных отделений.

В праздничные также изменится график работы почтовых отделений Перми. Основная их часть не будут работать 4 ноября, а 3 ноября рабочий день завершится на час раньше обычного, 1 и 2 ноября клиентов будут обслуживать в обычным режиме.

